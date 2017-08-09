Еще шестеро госпитализированы.

В ночь на 9 августа на 150-м километре трассы Челябинск-Екатеринбург произошла авария, в которой 1 человек погиб и еще 6 получили травмы.

По предварительным данным, около 03.55 микроавтобус Citroen Jumper, направлявшийся в уральскую столицу, врезался в попутно двигавшийся КамАЗ.

Погибла пассажирка иномарки, сидевшая на переднем сидении. Водитель и 5 пассажиров с различными травмами доставлены в ЦРБ Сысерти, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, а также личности погибшей и пострадавших.