×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Под Сысертью столкнулись микроавтобус и КамАЗ – погиб человекСегодня в 08:48

  • Текст

Еще шестеро госпитализированы.

В ночь на 9 августа на 150-м километре трассы Челябинск-Екатеринбург произошла авария, в которой 1 человек погиб и еще 6 получили травмы.

По предварительным данным, около 03.55 микроавтобус Citroen Jumper, направлявшийся в уральскую столицу, врезался в попутно двигавшийся КамАЗ.

Погибла пассажирка иномарки, сидевшая на переднем сидении. Водитель и 5 пассажиров с различными травмами доставлены в ЦРБ Сысерти, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, а также личности погибшей и пострадавших.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×