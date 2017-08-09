Организована доследственная проверка.

Вечером 8 августа 2017 года в Екатеринбурге на одной из строек в районе Альпинистов, 57 нашли труп рабочего-мигранта.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, при осмотре тела признаков криминальной смерти обнаружено не было. Проводится доследственная проверка.