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В массовом ДТП в Тюмени пострадали 6 человекСегодня в 10:24

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В том числе годовалый ребенок.

Вечером 8 августа 2017 года в Тюмени на улице Малыгина произошло массовое ДТП, в котором пострадали 6 человека.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, аварию спровоцировал 19-летний водитель Hyundai. Выезжая со двора, он не уступил дорогу Kia. Это повлекло за собой цепь остальных столкновений: в иномарки въехали Nissan, Subaru и Mitsubishi.

28-летняя женщина - водитель Kia и ее 29-летний пассажир получили переломы ребер и ушибы, у их годовалой дочери - раны лица. Также ушибы получили водитель и пассажирка Mitsubishi. Виновника аварии доставили в больницу с переломом ребер.

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