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Землетрясение на юго-западе Китая унесло 13 жизнейСегодня в 10:39

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Еще 175 человек ранены.

Число жертв землетрясения магнитудой 7,0, случившегося в провинции Сычуань на юго-западе Китая, выросло до 13 человек. Еще 175 человек получили ранения, по меньшей мере 23 из них находятся в тяжелом состоянии. Такие данные были зафиксированы 9 августа на 9.30 по местному времени, пишет агентство "Синьхуа".

Есть ли среди пострадавших россияне, пока не сообщается, передает "Уралинформбюро".

Мощный подземный толчок с эпицентром на глубине 20 километров произошло накануне в 21.19 в уезде Цзючжайгоу. Там находится одноименная, уникальная по своим природным условиям туристическая зона. Власти Китая эвакуировали с опасной территории более 31 500 туристов. Их разместили в экстренно созданных лагерях.

Стоит отметить, что сейсмологи зафиксировали более 100 афтершоков, а отголоски подземного точка почувствовали жители Алтая и Казахстана. Утром 9 августа неподалеку от границы с Казахстаном произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5.

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