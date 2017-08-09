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В Екатеринбурге ночью полыхал автомобиль директора УКСегодня в 11:33

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Мужчина считает, что это - поджог.

В ночь на 9 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Вонсовского, 77 сгорела дорогая иномарка. Сообщение о возгорании Audi Q7 поступило в отдел полиции №4 около 3.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Автомобиль сильно обгорел - пострадали моторный отсек и салон. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. "Материалы направлены в пожарную часть для проведения пожарно-технической экспертизы, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

Владелец автомобиля - директор УК "Губерния" Антон Азаров обратился в полицию с заявлением. По словам мужчины, речь может идти о поджоге.

"Мы вскрыли несколько схем обмана собственников домов, находящихся под управлением конкурентов. Жители порядка 50 домов уже выразили желание перейти под управление нашей компании. Естественно, конкурентам это не нравится, и они пытаются запугать меня таким образом. Возбуждено уголовное дело, пока безфигурантное. Если найдем виновных, их привлекут к ответственности", - пояснил собеседник агентства.

По данным службы спасения "СОВА", огонь повредил еще 2 автомобиля – "Mitsubishi Lancer" и "Renault Sandero". Пожар тушили 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

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