В массовой аварии на ЕКАД погиб человекСегодня в 12:51
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Еще четверо пострадали.
9 августа 2017 года на 37 километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошла страшная авария - столкнулись три легковушки и фура. Погиб один человек, еще четверо пострадали.
"Подробностей не знаю. Фура-цистерна в кювете, на дороге мужчина лежит, то ли из фуры, то ли из дастера", "Там не понятно, но думаю дастер на встречу вышел, там еще по мимо них тайота и икстрей", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
В отделении пропаганды городской ГИБДД рассказали "Уралинформбюро", что виновником аварии стал 24-летний водитель Chevrolet Cruze. При обгоне он выехал на встречную полосу, где столкнулся с цементовозом Volvo. От удара последний отбросило на Lada X-Ray и Renault Duster и вынесло в кювет. Renault вспыхнул. 79-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в ГКБ №36.
Также пострадали трое несовершеннолетних пассажиров Lada - у них диагностировали черепно-мозговые травмы.
Ликвидировать последствия аварии выезжали спасатели. Они потушили возгорание и обесточили аккумуляторы других авто, участвовавших в ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В районе аварии транспорт движется по одной стороне дороги. Работают регулировщики.
Фото: Отделение пропаганды свердловского УГИБДД
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