Водитель легковушки маневрировал на трассе.

Днем 9 августа в Екатеринбурге на Объездной ВАЗ-2109 врезался в КамАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", водитель легковушки, маневрируя на трассе между авто, не справился с управлением и въехал под кузов грузовика.

Управлявший "девяткой" мужчина был госпитализирован.

Стоит отметить, что в ночь на 9 августа в Свердловской области случилось еще одно ДТП с участием КамАЗа, но со смертельным исходом. Около 03.55 на трассе Челябинск – Екатеринбург под Сысертью Citroen Jumper "влетел" в попутно двигавшийся грузовик. По предварительной версии, водитель иномарки уснул за рулем. Погибла пассажирка. Шофер французского фургона и 5 его других пассажиров получили травмы.