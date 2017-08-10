×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ВАЗ-2109 "влетел" под КамАЗ на Объездной в ЕкатеринбургеСегодня в 08:45

  • Текст

Водитель легковушки маневрировал на трассе.

Днем 9 августа в Екатеринбурге на Объездной ВАЗ-2109 врезался в КамАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", водитель легковушки, маневрируя на трассе между авто, не справился с управлением и въехал под кузов грузовика.

Управлявший "девяткой" мужчина был госпитализирован.

Стоит отметить, что в ночь на 9 августа в Свердловской области случилось еще одно ДТП с участием КамАЗа, но со смертельным исходом. Около 03.55 на трассе Челябинск – Екатеринбург под Сысертью Citroen Jumper "влетел" в попутно двигавшийся грузовик. По предварительной версии, водитель иномарки уснул за рулем. Погибла пассажирка. Шофер французского фургона и 5 его других пассажиров получили травмы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×