Еще 3 пострадали.

Утром 10 августа на трассе Сургут – Когалым произошло смертельное ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, на 105 километре дороги водитель Chevrolet Niva уснул за рулем. Автомобиль вылетел в кювет. Один из пассажиров погиб на месте, еще трое госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и наряды ГИБДД.



Фото: ОМВД России по Сургутскому району