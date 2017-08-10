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В Югре водитель уснул за рулем и погубил пассажираСегодня в 10:01

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Еще 3 пострадали.

Утром 10 августа на трассе Сургут – Когалым произошло смертельное ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, на 105 километре дороги водитель Chevrolet Niva уснул за рулем. Автомобиль вылетел в кювет. Один из пассажиров погиб на месте, еще трое госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и наряды ГИБДД.


Фото: ОМВД России по Сургутскому району

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