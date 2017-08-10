У него не было прав.

9 августа 2017 года в селе Петропавловка (Кусинский район) на улице Труда перевернулась "буханка" УАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 26-летний водитель на изгибе дороги не справился с управлением. Он скончался на месте. Следует отметить, что у молодого человека не было прав.