Он заблудился в лесу.

9 августа 2017 года в лесу под Златоустом заблудился 11-летний мальчик.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области, школьник собирал грибы с дедом и еще одним мужчиной в районе хребта Уреньга. Он ушел от взрослых в сторону и к машине не вернулся. Сначала мужчины пытались найти ребенка самостоятельно, но спустя некоторое время вызвали спасателей.