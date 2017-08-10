Которого подозревал в краже гуся.

Прокурор Щучанского района Курганской области утвердил обвинительное заключение в отношении 64-летнего местного жителя. Пенсионер обвиняется в совершении преступлений по 2 статьям УК РФ - угроза убийством и похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2017 года злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, заподозрил 15-летнего подростка в краже гуся и увез его в лес, намереваясь получить от мальчика признание.

"В лесу он привязал несовершеннолетнего автомобильной стропой к дереву и высказывал при этом угрозы убийством", - отметили в ведомстве.

Подросток сумел вырваться из рук похитителя и вернуться домой. Мужчину задержали в тот же день.