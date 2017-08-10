×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Курганский пенсионер пойдет под суд за похищение ребенкаСегодня в 13:33

  • Текст

Которого подозревал в краже гуся.

Прокурор Щучанского района Курганской области утвердил обвинительное заключение в отношении 64-летнего местного жителя. Пенсионер обвиняется в совершении преступлений по 2 статьям УК РФ - угроза убийством и похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2017 года злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, заподозрил 15-летнего подростка в краже гуся и увез его в лес, намереваясь получить от мальчика признание.

"В лесу он привязал несовершеннолетнего автомобильной стропой к дереву и высказывал при этом угрозы убийством", - отметили в ведомстве.

Подросток сумел вырваться из рук похитителя и вернуться домой. Мужчину задержали в тот же день.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×