С тяжелыми травмами.

Поздним вечером 9 августа 2017 года в Тобольске на улице Семена Ремезова водитель Daewoo сбил двух женщин 45 и 50 лет.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды по Тюменской области, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Они получили тяжелые травмы головы. У одной из пострадавших сломана нога.

Обстоятельства аварии выясняются.