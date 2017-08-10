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Скончалась вторая пострадавшая в ДТП под СысертьюСегодня в 14:21

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Пять человек остаются в больнице.

Накануне вечером в больнице скончалась вторая пассажирка фургона Citroen Jumper, который под Сысертью протаранил попутно двигавшийся КамАЗ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла ранним утром 9 августа на 150 километре трассы Челябинск - Екатеринбург. На месте погибла пассажирка иномарки, находившаяся на переднем сидении. Водитель фургона и 5 других пассажиров были госпитализированы.

По озвученной правоохранителями версии, управлявший Citroen мужчина уснул за рулем. Кроме того четверо человек перевозились с нарушением ПДД: они располагались на самодельных стеллажах, установленных в грузовом отсеке. По данному факту сотрудники ГИБДД возбудили административное производство.

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