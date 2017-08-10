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В лобовом ДТП на ЕКАД погиб человекСегодня в 15:08

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Столкнулись грузовик и легковушка.

Днем 10 августа 2017 года на 26-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги лоб в лоб столкнулись KIA Sorento и грузовик Mitsubishi. Последний от удара опрокинулся.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал водитель легковушки. В результате ДТП он скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются. На участке, где произошла авария, затруднено движение.

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