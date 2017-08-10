Он находился в коляске.

9 августа 2017 года в Тюмени на улице Широтной в автобусе ЛиАЗ во время резкого торможения упала детская коляска. Травму головы получил 4-месячный малыш, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. Насколько серьезная травма у ребенка, не уточняется.