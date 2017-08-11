Из рядов "ИГ".

В турецком городе Адана, неподалеку от военной авиабазы Инджирлик, силовики задержали гражданина России Рената Бакиева.

По сообщениям телеканал Haber Turk, мужчина, являющийся членом террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим.ред.), изучал окрестности Инджирлика. Он планировал при помощи дрона со взрывчаткой сбить один из военных самолетов США, дислоцирующихся на авиабазе.

Также ему приписывают намерение совершить теракт в местном центре общества алевитов.

В отношении Бакиева возбуждено уголовное дело, передает "Уралинформбюро".

Посольство России в Анкаре выясняет ситуацию с задержанием, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства Ирину Касимову.