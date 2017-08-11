Трупы отправили на экспертизу.

В Сысерти произошел массовый мор рыбы. Как рассказали местные жители, трупами усеяны берега Сысертского и Верхнесысертского прудов. Рядом стоит жуткая вонь.

В региональной природоохранной прокуратуре "Уралинформбюро" пояснили, что информация о происшествии к ним поступила еще на прошлой неделе. Организована проверка. Образцы направлены на экспертизу для выяснения причин смерти.