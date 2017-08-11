Серьезно пострадал 12-летний мальчик.

Днем 10 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись Lada Priora и мотоцикл.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 15-летний байкер выехал с прилегающей территории и протаранил правую часть легковушку. Серьезно пострадал 12-летний пассажир мотоцикла, который ехал без шлема. У мальчика диагностировали переломы основания черепа, руки, ноги и таза.

Сейчас выясняется, как в распоряжении детей оказался мотоцикл.