Мэрия Кургана просит суд остановить продажу котельных10 августа в 19:11
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Которые отапливают 800 квартир.
В столице Зауралья продолжается конфликт между предпринимателем и администрацией города, в котором могут пострадать 2000 человек. Они рискуют встретить зиму в квартирах с остывшими батареями.
Мэрия Кургана оспорит решение арбитражного суда, который не запретил предпринимателю Евгению Брагину продажу котельных. От них запитаны 800 квартир в нескольких многоквартирных домах. Апелляционную жалобу рассмотрят 6 сентября, передает "Уралинформбюро".
Собственник котельных считает, что в ожидании процесса, чиновники только потеряют время. Котельное оборудование за 12,5 миллионов рублей на продажу на портале Avito он выставил два года назад, но купить его так никто и не попытался.
"Оборудование там хорошее, итальянское, рассчитанное на 25 лет работы, из которых оно прослужило уже 7 лет. В цене я даже готов уступить, но диалоги со мной никто не ведет. Возможно, там нужен небольшой ремонт, но из своих денег я ни копейки не потрачу на это, так как при таком убыточном тарифе, как у меня, эти деньги никогда не вернуться. А власти придумывают, что у них в бюджете нет средств", - отметил в беседе с "Уралинформбюро" Евгений Брагин.
Предприниматель считает, что чиновники хотят дождаться заморозков, чтобы заставить его запустить котельные.
"Белые мухи" полетят, надо будет "топить" людей и тогда все наплюют на законы. Возможно, что кто-то, власти или прокуратура, попробует у меня котельные отобрать или заставить передать им здания безвозмездно", - рассказал бизнесмен.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", нежелание Брагина отапливать дома связано с тарифом (1350 рублей за за гигакалорию), который в полтора раза ниже тарифа курганской генерирующей компании. Предприниматель несет убытки, с просьбами поднять тариф он не раз обращался к чиновникам, но каждый раз получил отказ.
По его словам, 7 августа он обратился в департамент госрегулирования цен Зауралья с пакетом документов от арендатора котельных для установления нового тарифа.
"В департаменте цен сидят первоклассные специалисты и при желании они за три дня могут рассмотреть все документы и принять решение", - добавил предприниматель.
Евгений Брагин уточнил, что от котельных к многоквартирникам идут устаревший и изношенные сети, которые уже не выдержали подготовительных испытаний и дали течь. Он уверяет, что вложить в их ремонт нужно как минимум 10 миллионов рублей, иначе две тысяч человек останутся зимой в холодных квартирах.
Кроме того, по словам предпринимателя, на мэрию Кургана в суд намерена подать прокуратура, которая недовольна исполнением обязанностей муниципалитета по обеспечению теплом местных жителей.
Стоит отметить, что конфликт между ИП и чиновниками разгорелся после того, как Брагин остановил работу котельных. Курганская администрация через суд пыталась обязать бизнесмена возобновить работу теплооборудования, но инстанция чиновникам в иске отказала.
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