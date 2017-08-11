Близнецов.

Вечером 9 августа 2017 года на полигоне твёрдых бытовых отходов под Верхней Пышмой при разгрузке мусоровоза обнаружили тела двух детей. Оба младенца мужского пола. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Установлено, что дети были двойней и родились уже мертвыми. Телесных повреждений у младенцев нет. Судмедэкспертиза установит точную причину смерти мальчиков. Сейчас правоохранительные органы ищут мать.