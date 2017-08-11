В Екатеринбурге на заправке взорвалась иномаркаСегодня в 08:42
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Ее тушили спасатели.
Вечером 10 августа 2017 года в Екатеринбурге на газовой заправке в районе улицы Зенитчиков взорвался Volkswagen Polo.
"Мимо проезжали..видели..ужас просто..вот вам и экономия..опасненько!!!" - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.). По их мнению, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали "Уралинформбюро", что сообщение о пожаре поступило в 19.31. На место выезжали 2 единицы техники и 7 человек. Пожар был потушен в течение 2 минут.
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