В Челябинске прохожие нашли труп девушкиСегодня в 09:08
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Ее личность устанавливается.
Днем 10 августа 2017 года в Челябинске у дома на улице Гагарина прохожие обнаружили труп девушки. Ее личность устанавливается.
Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников, на теле погибшей были травмы, характерные для падения с высоты. Сейчас проводится проверка. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
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