Еще 4 человека пострадали.

Днем 10 августа 2017 год на 6-м километре трассы Черноборский - Ольшанка произошло смертельное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 19-летний водитель ВАЗ-2114 пошел на обгон и задел по касательной Lada Granta. От удара "четырнадцатая" вылетела с дороги и опрокинулась.

16-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте. Три других несовершеннолетних пассажира и водитель получили травмы.