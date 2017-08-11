Он не уступил дорогу встречному авто.

10 августа 2017 года на 7-м километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш столкнулись Iran Khodro и KIA Sportage.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, виновником аварии стал 62-летний водитель иранской иномарки. Выезжая со второстепенной дороги, он не уступил путь кроссоверу.

Виновника аварии госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя некоторое время он скончался в больнице.