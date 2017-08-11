Пострадала 5-летняя девочка.

10 августа 2017 года в поселке Белоярском на улице Набережной Toyota Allex вылетела с дороги и протаранила бетонный блок.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 37-летняя женщина-водитель неправильно выбрала скорость и не справилась с управлением. Она получила ушиб грудной клетки и перелом грудины. У 5-летней пассажирки иномарки диагностировали компрессионный перелом 2-го позвонка и ушибленную рану головы.