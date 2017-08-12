Столкнулись легковушка и грузовик.

Днем 10 августа 2017 года в Сургутском районе на 36-м километре автодороги Покамасовское месторождение - Кетовское месторождение лоб в лоб столкнулись Toyota Hilux и КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды окружного УГИБДД, 40-летний водитель легковушки превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Виновник аварии и двое его пассажиров (мужчины 27 и 31 года) скончались на месте.

31-летний водитель грузовика получил травмы.