Все они в больнице.

Вечером 10 августа 2017 года в Югре произошло возгорание на одной из скважин Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения. Его разрабатывает АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (входит в "РН Холдинг").

ЧП случилось во время подъема оборудования. "По предварительным данным, пострадали и с травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь человек", - сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

В ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югра "Уралинформбюро" рассказали, что тушение возгорания было организовано силами аварийной спасательной военизированной части.

По факту произошедшего региональным УМВД проводится проверка.