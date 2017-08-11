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Екатеринбуржцев оштрафовали за опасный подарок сынуСегодня в 12:47

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На котором он устроил ДТП.

В Екатеринбурге стали известны подробности дорожного происшествия, в котором по вине 15-летнего байкера серьезно пострадал ребенок.

10 августа подросток на мотоцикле протаранил легковушку. Травмы получил его 12-летний пассажир, который ехал без шлема.

Автоинспекторы выяснили, как байк оказался в распоряжении детей: юноше на 15-летие его подарил отец. Мужчину не смутило, что сын не знает правил дорожного движения и не имеет законного права садиться за руль мотоцикла - водительское удостоверение выдается с 18 лет.

Родители несовершеннолетнего байкера привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге 15-летний байкер протаранил легковушку

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