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В Челябинске коммунальщики отделались штрафом за гибель 3 человекСегодня в 13:41

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Люди отравились угарным газом.

Арбитраж Челябинской области выписал штраф в 40 000 рублей ООО "Ремонт и Обслуживание-1" за гибель 3 человек во время утечки газа. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в мае 2017 года в доме №60 по улице Дегтярева в Челябинске. Из-за засоренного вентиляционного канала угарный газ распространился в квартиры. Погибли мальчики 2 и 17 лет, а также 79-летняя пенсионерка. По факту было возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

В ходе проверки выяснилось, что у организации не было лицензии на работы по прочистке дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов. В отношении фирмы было возбуждено административное дело.

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В Челябинске угарным газом отравились дети и пенсионерка

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