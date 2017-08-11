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В Заводоуковске ребенок скончался в машине скорой после ДТПСегодня в 13:53

  • Текст

Мальчика сбили у его дома.

В Заводоуковске 9-летний мальчик скончался в карете скорой помощи, когда медики везли его в больницу после ДТП. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

Вечером 10 августа мальчик на велосипеде пересекал улицу Заводскую по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил автомобиль Lada Kalina. Стаж водителя – 28 лет. Стоит отметить, что мальчик жил недалеко от места происшествия, он не доехал до дома около 100 метров.

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