Мальчика сбили у его дома.

В Заводоуковске 9-летний мальчик скончался в карете скорой помощи, когда медики везли его в больницу после ДТП. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

Вечером 10 августа мальчик на велосипеде пересекал улицу Заводскую по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил автомобиль Lada Kalina. Стаж водителя – 28 лет. Стоит отметить, что мальчик жил недалеко от места происшествия, он не доехал до дома около 100 метров.