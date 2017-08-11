Он скончался в больнице.

Вечером 10 августа 2017 года в Челябинске на улице Бажова водитель маршрутки Ford сбил на "зебре" 9-летнего мальчика.

"Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом бедра. За его жизнь боролся главный детский нейрохирург. Но, к сожалению, спасти мальчика не удалось. Сегодня около 11 часов он скончался", - сообщили "Уралинформбюро" в горздраве

По факту аварии проводится проверка.