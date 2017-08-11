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Перекресток в Екатеринбурге затопило кипяткомСегодня в 16:30

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Из-за опрессовок.

11 августа 2017 года в Екатеринбурге залило кипятком перекресток Красина - Маяковского.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, порыв магистрали диаметром 800 миллиметров произошел в результате локальных опрессовок.

В ближайшее время специалисты устранят повреждение. Отключать потребителей от ГВС для этого не потребуется.

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