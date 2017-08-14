×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Серове вспыхнул жилой дом - пострадали 7 человекСегодня в 09:07

  • Текст

Огонь охватил 150 "квадратов".

Вечером 13 августа 2017 года в Серове загорелся 8-квартирный деревянный барак на улице Спортивной.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные прибыли на место в течение 6 минут. К этому моменту огонь успел охватить кровлю дома, а также лестничную клетку - единственный путь эвакуации. Через окна жильцы выбраться не могли из-за установленных на них металлических решеток.

Спасателям пришлось с помощью лома вскрывать решетки. Они эвакуировали 8 человек. Семеро надышались дымом, и им потребовалась помощь медиков.

Выгорело 150 квадратных метров площади. Собственники квартир временно разместились у родственников. Сегодня в администрации ГО будет решаться вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×