Огонь охватил 150 "квадратов".

Вечером 13 августа 2017 года в Серове загорелся 8-квартирный деревянный барак на улице Спортивной.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные прибыли на место в течение 6 минут. К этому моменту огонь успел охватить кровлю дома, а также лестничную клетку - единственный путь эвакуации. Через окна жильцы выбраться не могли из-за установленных на них металлических решеток.

Спасателям пришлось с помощью лома вскрывать решетки. Они эвакуировали 8 человек. Семеро надышались дымом, и им потребовалась помощь медиков.

Выгорело 150 квадратных метров площади. Собственники квартир временно разместились у родственников. Сегодня в администрации ГО будет решаться вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда.