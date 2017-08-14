В Серове вспыхнул жилой дом - пострадали 7 человекСегодня в 09:07
- Текст
Огонь охватил 150 "квадратов".
Вечером 13 августа 2017 года в Серове загорелся 8-квартирный деревянный барак на улице Спортивной.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные прибыли на место в течение 6 минут. К этому моменту огонь успел охватить кровлю дома, а также лестничную клетку - единственный путь эвакуации. Через окна жильцы выбраться не могли из-за установленных на них металлических решеток.
Спасателям пришлось с помощью лома вскрывать решетки. Они эвакуировали 8 человек. Семеро надышались дымом, и им потребовалась помощь медиков.
Выгорело 150 квадратных метров площади. Собственники квартир временно разместились у родственников. Сегодня в администрации ГО будет решаться вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:56
Работники "РН-Пурнефтегаза" пересели на велосипеды
В честь Всемирного дня физкультурника.Сегодня в 17:48
Екатеринбуржец зарезал знакомого из-за оскорбления
Ему грозит 15 лет.Сегодня в 17:43
Тюменке грозит колония за гибель новорожденного сына
Во сне.Сегодня в 17:42
Екатеринбуржцы соберут собственные электросети
На фестивале "Вместе Ярче!".Сегодня в 17:39
На Урале в коробке с пазлами нашли 5 кило "синтетики"
Из США.Сегодня в 17:31
Расхитители глинозема с БАЗа не добились смягчения приговора
Их отправили за решетку.Сегодня в 17:30
Скандал с фонарными столбами в Екатеринбурге докатился до Москвы
В ситуации будет разбираться Минстрой РФ.Сегодня в 17:25
Пермяки нарушили границу России из любопытства
Перейдя горную реку вброд.Сегодня в 17:13
Челябинск готовится к визиту Путина
В октябре.Сегодня в 17:09
В столице Урала глава автосалона предстанет перед судом
За обман 135 клиентов.Сегодня в 17:04
15 челябинских туристов пропали по пути в Башкирию
Среди них ребенок.Сегодня в 16:53
"Университетский" протестирует инновационную продукцию
Перед сертификацией.Сегодня в 16:47
В суде Лабытнанги обнаружили бильярдную
За 2 миллиона.Сегодня в 16:29
В Челябинске сбитый ребенок обернулся для водителя маршрутки "уголовкой"
Мальчик скончался в больнице.Сегодня в 16:19
Лондонский Биг Бен замолчит на четыре года
Из-за ремонта.
Главные новости
- Сегодня в 17:13Челябинск готовится к визиту Путина
- Сегодня в 17:0415 челябинских туристов пропали по пути в Башкирию
- Сегодня в 16:47В суде Лабытнанги обнаружили бильярдную
- Сегодня в 16:08В Москве схватили смертников ИГИЛ
- Сегодня в 15:48Экс-главе Верх-Исетского района грозит 3,5 года за взятку
Аналитика
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.