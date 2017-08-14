Выясняется его личность.

В ночь на 14 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Основинской сгорели припаркованные ВАЗ и фура MAN. При тушении в одной из машин обнаружили труп мужчины. Его личность устанавливается.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 00.56. На месте работали 2 единицы техники и 6 человек. Пожар был потушен спустя полчаса.

Причина возгорания выясняется.