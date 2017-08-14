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Трое свердловчан попали в реанимацию после ДТПСегодня в 10:26

Фотография

В том числе пострадал 12-летний ребенок.

Вечером 12 августа 2017 года на 275 километре трассы Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП, в котором серьезно пострадали три человека, в том числе 12-летний ребенок.

На данном участке ведутся ремонтные работы. В связи с этим организовано реверсивное движение.

Водитель седана Mercedes остановился, чтобы пропустить встречные машины. В него въехал грузовик Hyundai. От удара легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с "Баргузином".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, пострадали водитель и два пассажира Mercedes. Всех увезли в реанимационное отделение больницы.

По факту ДТП проводится проверка.

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