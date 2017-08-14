Он был пьян.

12 августа 2017 года около деревни Тундрино в Сургутском районе перевернулся ВАЗ-2114.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, за рулем легковушки находился 17-летний молодой человек. У ВАЗа лопнуло колесо, и водитель не справился с управлением. Очевидцы утверждают, что подросток был пьян.

Погиб 11-летний пассажир "четырнадцатой". Водитель и 15-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

Проверку проводят следователи и прокуратура.