Выезжая со двора.

Вечером 12 августа 2017 года в поселке Междуреченский (Кондинский район) столкнулись Ford Focus и мотоцикл Kawasaki.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, 41-летняя женщина - водитель иномарки выезжала со двора и не уступила дорогу мотоциклу. 17-летнего байкера доставили в больницу, где он через некоторое время скончался.

Автоледи и ее 8-летняя пассажирка получили травмы.