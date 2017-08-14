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Югорчанка на иномарке отправила 17-летнего байкера на тот светСегодня в 13:13

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Выезжая со двора.

Вечером 12 августа 2017 года в поселке Междуреченский (Кондинский район) столкнулись Ford Focus и мотоцикл Kawasaki.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, 41-летняя женщина - водитель иномарки выезжала со двора и не уступила дорогу мотоциклу. 17-летнего байкера доставили в больницу, где он через некоторое время скончался.

Автоледи и ее 8-летняя пассажирка получили травмы.

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