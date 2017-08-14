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Тысячи екатеринбуржцев остались без горячей водыСегодня в 10:59

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Из-за ремонта на Среднеуральской ГРЭС.

Екатеринбуржцы, проживающие в центре города, Верх-Исетском районе и в микрорайоне Сортировка, частично остались без горячей воды из-за ремонта на Среднеуральской ГРЭС. Вышел из строя один из бойлеров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, в данный момент подпитка со станции составляет всего 1600 тонн в час при необходимости 4800 тонн. Параметры теплоносителя снижены до 44 градусов.

Аварию планируется ликвидировать сегодня к 16.00.

Между тем, в пресс-офисе компании "Энел Россия", которой принадлежит Среднеуральской ГРЭС, "Уралинформбюро" сообщили , что с 30 июля завершен плановый ремонт теплофикационного комплекса. "СУГРЭС работает в штатном режиме, обеспечивая параметры горячей воды в соответствии с требованиями диспетчеров теплоснабжающих организаций. С 14 августа в связи с запросом теплоснабжающей компании, СУГРЭС подключает в работу резервное оборудование для увеличения объема отпуска теплоносителя в магистральные сети", - отметили в компании.

Стоит отметить, что с 12 августа маются без горячей воды также жители Березовского и микрорайонов Комсомольский, Синие Камни, Пионерский и Парковый в Екатеринбурге. Это связано с выведением в ремонт оборудования Ново-Свердловской ТЭЦ.

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