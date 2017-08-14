Еще 2 человека пострадали.

В ночь на 12 августа 2017 года на 1-м километре трассы Тобольск - Вагай вылетел с дороги и перевернулся ВАЗ-21099.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 24-летний водитель легковушки превысил скорость. Он скончался на месте. Двое его пассажиров 32 и 35 лет получили травмы.