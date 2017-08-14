У кассы.

Днем 13 августа 2017 года в Березниках в магазине Fix Price на улице Юбилейной умер 8-летний мальчик.

"Мальчик подошел к кассе и упал. Сразу же была вызвана бригада интенсивной терапии. Бригада врачей боролась за жизнь мальчика но спасти его не удалось. Почему мальчик умер не ясно. После вскрытия узнаем. Продовцы магазина сказали что просто плохо парню поэтому и ехали так. а родители у них пьющие у магазина 6 человек стояло родные пьяные были... печально но и мать не слишком то огорчена была... но все равно жалко его всего то 8 лет жизни вообще не видел. очень жалко очевицы ревели. а когда врач из машины вышел и сказал что откачать не вышло все просто в ступаре были", - написал в соцсети "ВКонаткте" очевидец Артем Захаров (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили "Уралинформбюро", что ребенок состоял на учете у врачей с тяжелым заболеванием. Сейчас тело мальчика направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Проводится доследственная проверка. Будут выясняться условия жизни и воспитания умершего.