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В Сысертском районе в ДТП погибли два человекаСегодня в 11:49

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Еще трое пострадали.

Утром 14 августа 2017 года на 11-м километре автодороги деревня Ольховка - Двуреченск (Сысертский район) столкнулись ВАЗ-2115 и Lada Granta.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель "пятнадцатой" при выезде с второстепенной дороги не уступил Lada. От удара ВАЗ вылетел в кювет. Виновник аварии и двое его пассажиров получили травмы, еще два пассажира скончались на месте.

В настоящее время на месте аварии работают полицейские.

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