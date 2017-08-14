Еще трое пострадали.

Утром 14 августа 2017 года на 11-м километре автодороги деревня Ольховка - Двуреченск (Сысертский район) столкнулись ВАЗ-2115 и Lada Granta.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель "пятнадцатой" при выезде с второстепенной дороги не уступил Lada. От удара ВАЗ вылетел в кювет. Виновник аварии и двое его пассажиров получили травмы, еще два пассажира скончались на месте.

В настоящее время на месте аварии работают полицейские.