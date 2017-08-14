Личность устанавливается.

В столице Южного Урала молодой человек разбился насмерть, упав с балкона 9 этажа. Тело прохожие обнаружили рядом с одним из многоэтажных домов по улице Овчинникова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной информации, парень упал с общего коридорного балкона. От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего не установлена. На вид ему около 20 лет.

По факту случившегося начата проверка, сейчас следователи рассматривают несколько версий, в том числе несчастный случай.