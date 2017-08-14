Проводится проверка.

13 августа 2017 года в Нижневартовске на мусорной свалке нашли обугленные тела мужчины и женщины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

По предварительным данным, погибшие - бомжи. Причиной их гибели могло стать неосторожное обращение с огнем. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.