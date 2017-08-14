Возбуждено дело.

В больнице Серова скончалась 47-летняя женщина, пострадавшая при пожаре в бараке. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 13 августа 2017 года. Пламя охватило кровлю 8-квартирного дома и лестничную клетку. Спасатели эвакуировали 8 человек, семерым из них потребовалась помощь медиков.

Причины возгорания выясняются. Допрашиваются свидетели.

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