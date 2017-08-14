На место выехал следователь.

Днем 14 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Луначарского, 137 из окна 9 этажа выпал мужчина. Он скончался на месте.

"Мужчина работал в доме кино. Не пил, не курил. Что случилось, непонятно", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Как сообщил "Уралинформбюро" замруководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Николай Дроздецкий, в настоящее время на место выехал следователь. Подробности появятся позже.