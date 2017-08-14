×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


15 челябинских туристов пропали по пути в БашкириюСегодня в 17:04

  • Текст

Среди них ребенок.

В Башкирии ищут челябинскую туристическую группу из 15 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Путешественники, среди которых есть ребенок, отправились к границе регионов 12 августа. На 5 автомобилях они выехали к водопаду Атыш. Сейчас там работают спасатели и сотрудники МВД.

Сообщение о пропаже поступило в ночь на 14 августа. В настоящее время никто из группы не выходит на связь, но следует учесть, что мобильной связи в районе Атыша нет.

Водопад находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района республики. Существующие подъезды пересекают реку Лемеза. Накануне там шли проливные дожди, из-за чего уровень воды мог подняться. Ближайший населенный пункт находится в 12 километрах от Атыша.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×