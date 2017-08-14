Среди них ребенок.

В Башкирии ищут челябинскую туристическую группу из 15 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Путешественники, среди которых есть ребенок, отправились к границе регионов 12 августа. На 5 автомобилях они выехали к водопаду Атыш. Сейчас там работают спасатели и сотрудники МВД.

Сообщение о пропаже поступило в ночь на 14 августа. В настоящее время никто из группы не выходит на связь, но следует учесть, что мобильной связи в районе Атыша нет.

Водопад находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района республики. Существующие подъезды пересекают реку Лемеза. Накануне там шли проливные дожди, из-за чего уровень воды мог подняться. Ближайший населенный пункт находится в 12 километрах от Атыша.