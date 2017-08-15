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В ХМАО водитель Mercedes напал с автоматом на "китайца"14 августа в 18:04

  • Текст

Его скрутили гвардейцы.

В Нижневартовске водитель Mersedes напал с автоматом на другого автомобилиста и открыл стрельбу.

В ходе патрулирования бойцам Росгвардии поступило сообщение о выстрелах на одной из улиц города. Прибыв на место, они обнаружили 2 легковых автомобиля – Mersedes и Hafei с разбитым боковым стеклом.

Водитель немецкой легковушки попытался скрыться, но был блокирован служебным автомобилем. Обоих водителей доставили в полицию.

Стражи правопорядка установили, что в ходе дорожного конфликта водитель Mersedes прикладом автомата разбил водительское стекло автомобиля Hafey и, угрожая расправой, произвел несколько выстрелов в воздух.

Изъятое оружие оказалось предназначенным для стрельбы холостыми патронами. Возбуждено уголовное дело, передает "Уралинформбюро".

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