Его скрутили гвардейцы.

В Нижневартовске водитель Mersedes напал с автоматом на другого автомобилиста и открыл стрельбу.

В ходе патрулирования бойцам Росгвардии поступило сообщение о выстрелах на одной из улиц города. Прибыв на место, они обнаружили 2 легковых автомобиля – Mersedes и Hafei с разбитым боковым стеклом.

Водитель немецкой легковушки попытался скрыться, но был блокирован служебным автомобилем. Обоих водителей доставили в полицию.

Стражи правопорядка установили, что в ходе дорожного конфликта водитель Mersedes прикладом автомата разбил водительское стекло автомобиля Hafey и, угрожая расправой, произвел несколько выстрелов в воздух.

Изъятое оружие оказалось предназначенным для стрельбы холостыми патронами. Возбуждено уголовное дело, передает "Уралинформбюро".