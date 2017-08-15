На глазах невесты и родителей.

В селе Подовинное (Октябрьский район) от взрыва фейерверка погиб 27-летний житель Челябинска.

"Инцидент произошел 13 августа. Молодой человек неправильно использовал снаряд фейерверка. Сейчас проводится проверка. Если подтвердится наша версия о том, что трагедия произошла по вине погибшего, в возбуждении уголовного дела будет отказано", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

По данным местных СМИ, мужчина погиб на глазах родителей, друзей и невесты, с которой на днях вернулся из предсвадебного путешествия.