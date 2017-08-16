Он был пьян.

Вечером 14 августа 2017 года в окрестностях деревни Прохорово (Армизонский район) вылетел с дороги и перевернулся ВАЗ-2107.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, за рулем "семерки" находился 17-летний житель Зауралья. Юноша и его 27-летний пассажир получили травмы головы и позвоночника. В настоящее время они находятся в реанимации.

По предварительным данным, молодые люди были пьяны - в машине присутствовал запах спиртного. У водителя взяли кровь на анализ.