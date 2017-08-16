В Тюменской области разбился 17-летний водитель ВАЗа15 августа в 12:44
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Он был пьян.
Вечером 14 августа 2017 года в окрестностях деревни Прохорово (Армизонский район) вылетел с дороги и перевернулся ВАЗ-2107.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, за рулем "семерки" находился 17-летний житель Зауралья. Юноша и его 27-летний пассажир получили травмы головы и позвоночника. В настоящее время они находятся в реанимации.
По предварительным данным, молодые люди были пьяны - в машине присутствовал запах спиртного. У водителя взяли кровь на анализ.
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