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В Прикамье мотоциклист разбился насмерть15 августа в 11:42

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Упав в реку.

Днем 14 августа 2017 года 36-летний житель Прикамья погиб в ДТП на дороге Нововознесенск - Наберухи (Очерский район).

Управляя мотоциклом Иж-П5 без государственных номеров, мужчина съехал с дороги на обочину. После чего вместе с "железным конем" упал в реку Пихтовка.

В результате ДТП мотоциклист получил смертельную травму.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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